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    Wischbezug Set RCW 2 | Kärcher

    Sechs weiße, runde Mikrofaser-Pads mit gelbem Innenrand, gestapelt auf weißem Hintergrund.

    Wischbezug Set RCW 2

    Bestellnummer: 2.269-210.0

    Das hochwertige Mikrofaser-Bezugset für den Fensterputzroboter RCW 2 garantiert ein optimales Reinigungsergebnis bei der Pflege von Fenster- und Glasflächen.