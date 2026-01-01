Wischbezug Set RCW 2 | Kärcher

Das Wischbezug Set enthält 5 Paar (10 Stück) Mikrofaser-Wischbezüge für den Fensterputzroboter RCW 2. Sie sind speziell dafür konzipiert, Fenster, Spiegel und alle glatten Hartflächen im Haus zuverlässig zu reinigen. Dank der hohen Saugfähigkeit entfernen die Überzüge leichte Verschmutzungen zuverlässig und nehmen große Mengen Wasser und Schmutz auf. Die Handhabung ist dank des dehnbaren Gummibands besonders einfach. Die Bezüge lassen sich mühelos über die rotierenden Scheiben des Roboters stülpen. Sie sitzen fest und verrutschen auch während des Reinigungsvorgangs nicht. Die Wischbezüge sind beidseitig verwendbar und lassen sich in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C ohne Weichspüler waschen.

Hochwertige Mikrofaser Schmutz wird optimal von der Oberfläche gelöst und im Tuch aufgenommen Waschbar in der Waschmaschine bei bis zu 40 °C.