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    Wischtuch Set RCV 2, RVC 3 (2 St.) | Kärcher

    Halbrundes Reinigungspad mit gelben Streifen auf weißem Hintergrund.

    Wischtuch Set RCV 2, RVC 3 (2 St.)

    Bestellnummer: 2.269-670.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für das feuchte Wischen von Hartflächen mit den Saugrobotern RVC 3 und RCV 2.