Wischtuch Set RCV 5 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-640.0Für ein optimales Reinigungsergebnis: hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für das feuchte Wischen von Hartflächen mit dem Saugroboter RCV 5.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
105 x 60 x 85
Anwendungsgebiete