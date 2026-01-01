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    Wischtuch Set RCV 5 | Kärcher

    Gelbes und weiß gestreiftes Reinigungstuch, halbkreisförmig gefaltet, auf weißem Hintergrund.

    Wischtuch Set RCV 5

    Bestellnummer: 2.269-640.0

    Für ein optimales Reinigungsergebnis: hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für das feuchte Wischen von Hartflächen mit dem Saugroboter RCV 5.