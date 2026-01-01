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    WT 12l Wasser Trolley | Kärcher

    Grauer Kärcher Wassertank mit Griff und Rädern, seitliche Ansicht.

    WT 12l Wasser Trolley

    Bestellnummer: 2.644-351.0

    Der 12 l Wasser Trolley ist als Wassertank und fahrbarer Unterbau die perfekte Ergänzung für den Akku-Mitteldruckreiniger OC 6-18, der separat erhältlich ist.