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    Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition | Kärcher

    Kärcher Fenstersauger-Set mit gelbem Fenstersauger, Sprühflasche mit Mikrofaserwischer, zusätzlicher Saugdüse und Anleitung.

    Akku-Fenstersauger

    WV 2 Black Edition

    Bestellnummer: 1.633-426.0

    • Leistungsstarker Akku-Fenstersauger, streifenfreie Reinigung glatter Oberflächen
    • Akkubetrieben, 35 min Laufzeit, 100 ml Tankkapazität
    • Ladegerät, Sprühflasche Standard, Wischbezug, schmale Absaugdüse u. v. m.