Akku-Fenstersauger WV 2 Black Edition | Kärcher

Die Kärcher WV 2 Black Edition macht streifenfreie und strahlende Fenster. Optisch unterscheidet sich der limitierte Akku-Fenstersauger durch sein auffälliges schwarz-gelbes Design und das Metalliclogo auf der Absaugdüse von der Standardvariante des WV 2. Zudem enthält die Black Edition neben einer Sprühflasche, einem Mikrofaser-Wischbezug und Reinigungsmittel auch noch eine schmale Absaugdüse. Dadurch kann sogar dem Schmutz auf Sprossenfenstern und Vitrinen der Kampf angesagt werden.

Tropfen- und streifenfreies Ergebnis Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere Fenster. Anwendungsvielfalt Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden. LED-Anzeige im Sichtfeld Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss. Schnelle Zwischenentleerung Der Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden. Wechselbare Saugdüse Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden. 3-mal schneller Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden. Leicht und leise Das geringe Gewicht und die angenehme Lautstärke machen Fensterputzen mit dem WV 2 jetzt noch komfortabler. Das Original Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers. Absolut hygienisch Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.