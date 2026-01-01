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    Akku-Fenstersauger WV 2 Plus Multi Edition | Kärcher

    Kärcher Fenstersauger mit Zubehör: Mikrofaserwischer, drei Abziehlippen in Blau, Rot, Grün und Bedienungsanleitung.

    Akku-Fenstersauger

    WV 2 Plus Multi Edition

    Bestellnummer: 1.633-662.0

    • Inkl. Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat
    • LED-Leuchtanzeige am Gerät
    • Für sämtliche glatten Oberflächen geeignet