Akku-Fenstersauger WV 2 Plus Multi Edition | Kärcher

Mit dem innovativen Fenstersauger hat Kärcher die Fensterreinigung revolutioniert. Der original Kärcher Akku-Fenstersauger macht die Reinigung zum Kinderspiel und spart jede Menge Zeit und Anstrengungen. Hier kommt Farbe ins Spiel: Die Sonderedition enthält 3 farbige Abziehlippen, die Ihren Fenstersauger in Szene setzen. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe für glatte Oberflächen mit Wow-Effekt. Dank der elektrischen Absaugung ist lästiges Tropfen ein für alle Mal passé. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgen für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.

Schnelle Zwischenentleerung Der Schmutzwassertank kann bei Bedarf jederzeit einfach und schnell entleert werden. Wechselbare Saugdüse Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden. LED-Anzeige im Sichtfeld Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss. Leicht und leise Das geringe Gewicht und die angenehme Lautstärke machen Fensterputzen mit dem WV 2 jetzt noch komfortabler. 3 x schneller Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3 x schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.