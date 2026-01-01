Akku-Fenstersauger WV 2 Plus Multi Edition | Kärcher

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Akku-Fenstersauger
Bestellnummer: 1.633-662.0
Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
280
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
100
Akkulaufzeit (min)
35
Akkuladezeit (min)
230
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 105
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht inkl. Akku (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 280 x 320
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete