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    Akku-Fenstersauger WV 4-4 Plus | Kärcher

    Kärcher Fenstersauger mit Sprühflasche und Reinigungstuch, daneben eine Bedienungsanleitung.

    Akku-Fenstersauger

    WV 4-4 Plus

    Bestellnummer: 1.633-540.0