WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 Abziehlippen (170 mm) | Kärcher

Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 170-mm-Abziehlippe der schmalen Absaugdüse schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.

Schneller Austausch der Abziehlippe. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser. Xtra!Flex® Abziehlippe Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung. Die lange Silikonlippe ermöglicht das Abziehen in einem Zug und macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler.