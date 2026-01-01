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    Akku-Fenstersauger WV 5 Plus N | Kärcher

    Kärcher Fenstersauger-Set mit Sprühflasche, Mikrofaserwischer, Saugdüse und Anleitung auf weißem Hintergrund.

    Akku-Fenstersauger

    WV 5 Plus N

    Bestellnummer: 1.633-701.0

    • Wechselakku-Fenstersauger, streifenfreie Reinigung von glatten Oberflächen
    • Wechselakku, 35 min Laufzeit, 100 ml Tankkapazität
    • Wechselakku, Ladegerät, Sprühflasche Extra, Wischbezug, schmale Absaugdüse