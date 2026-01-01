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    Akku-Fenstersauger WV 7 Signature Line | Kärcher

    Kärcher Fenstersauger mit Zubehör: Sprühflasche mit Mikrofaserwischer, Ersatzwischbezug, Ladegerät, Bedienungsanleitung.

    Akku-Fenstersauger

    WV 7 Signature Line

    Bestellnummer: 1.633-780.0

    • Innovativer Akku-Fenstersauger mit Xtra!Flex® Abziehlippe
    • Akkubetrieben, 100 min Laufzeit, 150 ml Tankkapazität
    • Sprühflasche Extra, 2× Wischbezug, schmale Absaugdüse, Schmutzkratzer u. v. m.