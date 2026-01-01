Akku-Fenstersauger WV 7 Signature Line | Kärcher

Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue WV 7 Signature Line: Auf einen Blick als bestes Gerät seiner Kärcher Produktkategorie erkennbar und unsere neue Referenz bei den Fenstersaugern. Sein elegantes, aufs Wesentliche reduzierte Design macht die Reinigung noch komfortabler und müheloser. Mit einzigartigen Funktionen, wie dem App Support für die Inbetriebnahme, Reinigungstipps und vielem mehr, sowie der verbesserten Abziehlippe machen es noch einfacher, Fenstern und allen glatten Oberflächen wieder ihr WOW zurückzugeben.

Signature Line-Benefits Die Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung. Exklusive Aufbewahrungsbox Zur praktischen Aufbewahrung des zusammengebauten Fensterreinigers inkl. Zubehör. Verbesserte Lippentechnologie Die innovative lange Lippe macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die bodennahe Anwendung. Minutengenaues Display zur Anzeige der Restlaufzeit des Akkus Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist ein unterbrechungsfreies Reinigen gewährleistet. Ergonomisches Design Kompakt und leicht mit ergonomischem Griff für höchsten Komfort. Entnehmbarkeit der Lippe Die Abziehlippe kann nach jeder Reinigung einfach aus der Absaugdüse entnommen und gereinigt werden. Hygienische und schnelle Tankentleerung Hygienisches Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt. 3-mal schneller Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden. Tropfen- und streifenfreies Ergebnis Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster. Anwendungsvielfalt Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.