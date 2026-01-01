WV Abziehlippen schwarz (170 mm) | Kärcher

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Bestellnummer: 2.633-104.0Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die schmalen Absaugdüsen unserer Akku-Fenstersauger.
Menge (Stück)
2
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 42 x 5
Anwendungsgebiete