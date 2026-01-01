WV Abziehlippen schwarz (250 mm) | Kärcher

Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 250-mm-Abziehlippe schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 1, WV 1 Go und WV 1 Compact.

Schneller Austausch der Abziehlippe. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser. Weiche Silikonlippe Streifenfreies Reinigen.