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    WV Abziehlippen schwarz (280 mm) | Kärcher

    Zwei schwarze Gummilippen nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    WV Abziehlippen schwarz (280 mm)

    Bestellnummer: 2.633-005.0

    Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 2, WV 3 und WV 5.