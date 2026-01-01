10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor | Kärcher

    Zwei weiße und gelbe Kärcher Mikrofaser-Wischbezüge mit Etiketten, aufeinander gestapelt.

    WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

    Bestellnummer: 2.633-130.0

    Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klett-Befestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.