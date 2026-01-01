WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor | Kärcher

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Bestellnummer: 2.633-131.0Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klett-Befestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkratzer für hartnäckigsten Schmutz.
Menge (Stück)
2
Faserzusammensetzung Textil
70 % Polyester; 30 % Polyamid
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 275 x 30
Anwendungsgebiete