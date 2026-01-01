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    WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor | Kärcher

    Zwei weiße Kärcher Mikrofaser-Wischbezüge und ein grauer Kunststoffclip auf weißem Hintergrund.

    WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor

    Bestellnummer: 2.633-131.0

    Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klett-Befestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkratzer für hartnäckigsten Schmutz.