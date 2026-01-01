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    XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit Anschlussstücken an beiden Enden. Aufschrift mit Druck- und Temperaturangaben.

    XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect

    Bestellnummer: 2.641-709.0

    Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.