XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | Kärcher

Hochdruck-Schlauchverlängerung für die Pistole "Best" mit Quick Connect-Anschluss. Die 6 m lange Hochdruck-Schlauchverlängerung sorgt für höhere Flexibilität und erweitert den Aktionsradius des Hochdruckreinigers. Einfach zwischen Pistole mit Quick Connect-Schnellkupplung und Hochdruckschlauch anschließen und schon arbeitet es sich besser. Der robuste DN-8-Qualitätsschlauch ist mit einem Textilgeflecht verstärkt und verfügt über einen Schlauch-Knickschutz sowie einen stabilen Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Die Schlauchverlängerung hält einem Druck von bis zu 180 bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt. Der Verlängerungsschlauch lässt sich selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln verwenden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 7 mit Quick Connect-Anschluss.

6m Verlängerungsschlauch Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. Quick Connect-Anschluss Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.