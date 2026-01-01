XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | Kärcher

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Bestellnummer: 2.641-709.0Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
Temperatur (°C)
max. 60
Max. Druck (bar)
180
Länge (m)
6
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
245 x 245 x 55