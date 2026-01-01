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    XXL Fugenbürste | Kärcher

    Kärcher Dampfdruckbürste mit gelber Borstenreihe und schwarzem Griff, seitliche Ansicht.

    XXL Fugenbürste

    Bestellnummer: 2.863-334.0

    Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie. Die große XXL-Fugenbürste ist mit ihrem flexiblen Gelenk die perfekte Lösung für die Reinigung von verschiedensten Fliesenfugen.