XXL Fugenbürste | Kärcher

Die XXL-Fugenbürste ist ein ganz besonders nützliches Zubehör für die Dampfreinigung. Das bisher aufwendige Schrubben von Fliesenfugen aus Zement wird mit dieser Bürste zum Kinderspiel. Die Bürste kann einfach auf die Verlängrungsrohre aufgesteckt werden, sodass eine komfortable Anwendung im Stehen möglich ist. Das flexible Gelenk der Bürste sorgt für Komfort bei der Anwendung sowohl auf dem Boden als auch an den Wänden. Der Dampf verteilt sich schnell und gleichmäßig über die Bürste und gelangt selbst an Stellen, die sonst schwer zu erreichen sind. Die Größe der Fugenbürste sowie die Anordnung der Borsten in einer Reihe sind so gewählt, dass möglichst viel Fläche in kürzester Zeit gereinigt werden kann. Ein unvergleichlich einfaches und schnelles Reinigungserlebnis – ganz ohne Chemie. Sollten die Borsten irgendwann verschlissen sein, kann die komplette Bürstenleiste ganz einfach ausgetauscht werden.

Anordnung der Borsten Die Anordnung der Borsten in einer Reihe ermöglicht eine präzise und effiziente Reinigung der Fugen. Die XXL-Fugenbürste reinigt Fugen schnell und effektiv und nimmt selbst an tiefliegenden Stellen festgesetzten Schmutz mit. Fugen im Badezimmer und in der Küche sehen wieder wie neu aus. Bewegliches Gelenk Das flexible Gelenk der XXL-Fugenbürste sorgt für eine einfache und mühelose Fugenreinigung aus unterschiedlichen Positionen und Winkeln. Die Anwendung zusammen mit den Verlängerungsrohren unseres Dampfreinigers ist im Vergleich zur manuellen Fugenreinigung sehr komfortabel. Alles kann bequem im Stehen erledigt werden. Hochwertiges Borstenmaterial Hohe Lebensdauer durch äußerst verschleißarme Borsten. Anwendung auf Zementfugen, keine Anwendung auf Silikonfugen. Austauschbare Bürstenleiste Bei Abnutzung der Borsten kann die komplette Bürstenreihe einfach herausgezogen und durch eine neue ersetzt werden.