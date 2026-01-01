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    Zubehoer Set RCV 5 | Kärcher

    Ersatzteile für Kärcher Staubsauger: zwei Seitenbürsten, eine Hauptbürste, zwei Filter und ein gelbes Reinigungstuch.

    Zubehoer Set RCV 5

    Bestellnummer: 2.269-641.0

    Das Zubehörset für den Saugroboter RCV 5 besteht aus 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filtern.