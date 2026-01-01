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    Zubehör Set RVC 3 | Kärcher

    Ersatzteile für Kärcher Saugroboter: gelbes Wischtuch, Bürste, zwei Seitenbürsten, zwei Filter.

    Zubehör Set RVC 3

    Bestellnummer: 2.269-622.0

    Das Zubehörset für den Saugroboter RVC 3 umfasst 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbürsten und 2 Filter. 