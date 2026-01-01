Zubehör Set RVC 3 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-622.0Das Zubehörset für den Saugroboter RVC 3 umfasst 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbürsten und 2 Filter.
Menge (teilig)
6
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 70 x 233