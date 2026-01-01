Zubehörbox Adventure | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.643-857.0Mit der Zubehörbox Adventure lässt sich Outdoor-Equipment dank optimal abgestimmten Zubehören überall mühelos reinigen. Ideal für alle, die viel unterwegs sind.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
229 x 221 x 108
Lieferumfang
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete