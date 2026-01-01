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    Zubehörbox Bike | Kärcher

    Schwarze Box, graues Mikrofasertuch, schwarze Bürste und Kärcher Reinigungsmittel in Sprühflasche auf weißem Hintergrund.

    Zubehörbox Bike

    Bestellnummer: 2.643-858.0

    Zubehörbox Bike mit optimal abgestimmten Zubehören, um Fahrräder und Fahrrad-Equipment ideal zu reinigen.