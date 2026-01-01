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    Zubehörbox Pet | Kärcher

    Schwarze Kärcher Zubehörbox mit grauem Deckel, graues Tuch, schwarzer Adapter und schwarze Bürste mit Metallborsten.

    Zubehörbox Pet

    Bestellnummer: 2.643-859.0

    Ideal, um Haustiere/Hundepfoten schonend zu reinigen: die Zubehörbox Pet mit optimal abgestimmten Zubehören.