Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Zubehörtasche Bike | Kärcher

    Kärcher Fahrrad-Reinigungsset mit Tasche, Sprühflasche, Bürste, Düsenaufsatz, Mikrofaserhandtuch und Reinigungsmittel.

    Zubehörtasche Bike

    Bestellnummer: 2.644-511.0

    Die ideale Ergänzung zu den Kärcher Niederdruckreinigern: Die Zubehörtasche Bike enthält praktische Zubehöre, die speziell für die Reinigung von Fahrrädern entwickelt wurden.