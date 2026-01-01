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    Zubehörtasche Pet | Kärcher

    Kärcher Zubehörset mit schwarzer Tasche, grauem Tuch, Bürstenaufsatz und Adapter.

    Zubehörtasche Pet

    Bestellnummer: 2.644-512.0

    Die ideale Ergänzung zu den Kärcher Niederdruckreinigern: Die Zubehörtasche Pet enthält praktische Zubehöre, die speziell für die sanfte Reinigung von Hunden entwickelt wurden.