Zubehörtasche Pet | Kärcher

Perfekt für die Reinigung und Pflege von Hunden: Mit den optimal auf die Anwendung mit Kärcher OC 3 und OC 4 Niederdruckreinigern abgestimmten Zubehören der Pet-Zubehörtasche können Haustiere sanft und zugleich effektiv gereinigt werden. Die speziell für diesen Zweck entwickelte Tierbürste mit Massagenoppen aus Silikon entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus dem Fell. Mit der Kegelstrahldüse werden verschmutztes Fell und dreckige Pfoten besonders sanft und schonend gereinigt. Das flauschige Mikrofasertuch nimmt viel Wasser auf, ist für Hunde sehr angenehm und lässt keine unangenehmen Gerüche entstehen. Zur ordentlichen Aufbewahrung der Zubehöre dient die mitgelieferte Tasche aus wasserabweisendem Textil, die auch Platz für weiteres kleines Zubehör bietet.

Waschbürste Haustier Die speziell für diesen Zweck entwickelte Tierbürste mit Massagenoppen aus Silikon entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus dem Fell. Kegelstrahldüse Mit der Kegelstrahldüse werden verschmutztes Fell und dreckige Pfoten besonders sanft und schonend gereinigt. Mikrofasertuch Mit dem flauschigen Mikrofasertuch können Hunde direkt nach der Reinigung trocken gerubbelt werden. Das Mikrofasertuch nimmt viel Wasser auf und verhindert unangenehme Gerüche. Zubehörtasche Aus wasserabweisendem Textil, das in der Waschmaschine gewaschen werden kann – ideal für unterwegs. Alle Zubehöre an einem Ort verstaut sowie extra Platz für weiteres Hunde-Equipment. In Kombination mit dem Kärcher OC 4 kann die Tasche im leeren Wassertank verstaut werden.