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    Zweiradreiniger RM 44 G | Kärcher

    Schwarze Sprühflasche des Kärcher Bike Cleaner mit gelbem und blauem Text "Bring Back the Wow" auf weißem Hintergrund.

    Zweiradreiniger RM 44 G

    Bestellnummer: 6.295-763.0

    Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.