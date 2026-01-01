Zweiradreiniger RM 44 G | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-763.0Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 70 x 240
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete