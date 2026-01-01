Akku-Aschesauger AD 2 Battery Set | Kärcher

Mit unserem kabellosen Aschesauger AD 2 Battery wird die schnelle Beseitigung von Asche aus Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills zu einem staubfreien Kinderspiel. Der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display sorgt dazu für die nötige Ausdauer. Im Zusammenspiel mit durchdachten Innovationen, wie der ReBoost-Funktion zur effektiven Filterabreinigung auf Knopfdruck, ist eine hohe und insbesondere auch konstante Saugleistung jederzeit gewährleistet. Grobschmutz, Asche oder auch feine Staubpartikel werden zuverlässig aufgesaugt – dank des abgeschrägten Handrohrs auch an schwer zugänglichen Stellen. Der flexible Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie der flammenhemmende 14-Liter-Auffangbehälter garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Und durch den robusten Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall bleibt auch die Abluft staubfrei. Nach getaner Arbeit wird der Saugschlauch einfach in eine Vertiefung im Gehäuse des Geräts eingesetzt und alles platzsparend verstaut.

18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt. Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform. Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck Für höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung. Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz. 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit 18-V-Battery Power Geräten. Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt. Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt) Für hohe und lang anhaltende Saugleistung durch Filterabreinigung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen. Abgeschrägtes Handrohr Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin. 1,2 Meter Saugschlauch aus ummanteltem Metall Für hohe Biegsamkeit und flexibles Arbeiten. „Pull & Push“-Verschlusssystem Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Praktischer Griff am Behälter Für eine komfortable Entleerung des Behälters. Praktische Parkposition am Gerät Griffbereite Aufbewahrung des Saugschlauchs – ideal für das Anlehnen bei Arbeitsunterbrechungen. Kompakte und leichte Bauweise Für eine platzsparende Geräteverstauung.