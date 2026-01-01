Aschesauger AD 4 Premium | Kärcher

Der Aschesauger AD 4 Premium mit 1000 W Leistung besticht durch hohe und lang anhaltende Saugkraft. Sein integriertes Filterabreinigungssystem reinigt den zugesetzten Filter per Knopfdruck, sodass die Saugkraft blitzschnell wieder erhöht ist. Für die schnelle und bequeme Entleerung des Schmutzbehälters ganz ohne Schmutzkontakt sorgen ein 1-teiliges Filtersystem (mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter) sowie ein praktischer Handgriff am Behälter. Darüber hinaus bieten hochwertige, flammhemmende Materialien maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Und dank des abgeschrägten Handrohrs werden Ascherückstände komfortabel restlos aufgesaugt – auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Die im Lieferumfang enthaltene Bodendüse und die Edelstahl-Saugrohre ermöglichen zudem die einfache Beseitigung von Ascherückständen auf Hartböden. Ebenfalls praktisch: die Zubehöraufbewahrung für das Kabel sowie die bei Arbeitsunterbrechungen hilfreiche Anlehnposition für den Saugschlauch oder Saugrohre mit Bodendüse.

Kärcher ReBoost Filterreinigung Integrierte Filterreinigung per Knopfdruck. Für eine hohe und lang anhaltende Saugleistung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen. 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank einfacher Filterentnahme und Behälterreinigung ohne Schmutzkontakt. Spezialzubehör: Bodendüse + Saugrohre Auch zur Beseitigung von Ascherückständen auf Hartböden geeignet. Vielseitig einsetzbar. Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt) Für höchste Sicherheit beim Saugen von Asche - auch bei unsachgemäßer Anwendung. Abgeschrägtes Handrohr Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin. 1.7 m Saugschlauch aus ummanteltem Metall Für sicheres Arbeiten. Hohe Biegsamkeit und Flexibilität. „Pull & Push“-Verschlusssystem Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Praktische Griffe am Behälter Für eine komfortable Entleerung des Behälters. Kein Schmutzkontakt. Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät + Parkposition Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des mitgelieferten Zubehörs und des Anschlusskabels. Ideal für das Anlehnen der Saugrohre mit Bodendüse und des Saugschlauches bei Arbeitsunterbrechungen. Rollen Flexibles Arbeiten. Hohe Bewegungsfreiheit.