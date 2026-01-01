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    Luftreiniger AF 30 | Kärcher

    Weißer Kärcher Luftreiniger mit digitalem Display, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Rechteckige Form mit schwarzem oberen Gitter.

    Luftreiniger

    AF 30

    Bestellnummer: 1.024-821.0

    • Ideal geeignet für Räume von 30 – 40 m², max. Luftdurchsatz 320 m³/h
    • Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration
    ¹⁾
    Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.