Luftreiniger AF 50 | Kärcher

Perfekte Luftreinigung für größere Räume, Wohnzimmer und Arbeitsplätze: Der Luftreiniger AF 50 befreit durch sein mehrlagiges Filtersystem die Innenraumluft von Allergenen, Schadstoffen und Krankheitserregern.Weitere Features sind: die Aktivkohleschüttung, ein Display zur alphanumerischen Anzeige der Luftqualität in PM-2,5-Partikeln in µg/m³, die Anzeige der Luftqualität über einen Farbcode, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Darüber hinaus punktet der Luftreiniger mit seiner Timer-Funktion, einer Kindersicherung (Lock-Funktion), einem Nachtmodus und flüsterleisen Betrieb, einer Filtereffizienz von 99,95 % bei 0,3-µm-Partikeln sowie einem hochwertigen Lasersensor für den Automatikmodus. Das heißt: Der Automatikmodus und die Leistungsstufe passen sich automatisch an den Grad der Luftverschmutzung an. Außerdem beträgt die Filterstandzeit rund 1 Jahr, abhängig von Luftverschmutzung und Nutzungsintensität.

High Protect 13 Filter Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen. Dual Air Inlet System Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet. Farbdisplay Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus. 4 drehbare Rollen Für volle Mobilität. Quiet Operation Laufruhige Motoren und Ventilatoren und geräuscharme Luftführungen. Automatikmodus Der Sensor steuert den Automatikmodus u. passt die Leistung der Luftqualität an.