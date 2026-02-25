Fenstersauger - streifenfrei Fenster reinigen | Kärcher

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Streifenfrei. Schnell. Multifunktional. Der Akku-Fenstersauger sorgt für streifenfreie Sauberkeit – und das ohne tropfendes Schmutzwasser. Dabei reinigt der Fenstersauger nicht nur Fenster schnell und effizient, sondern alle glatten Oberflächen wie unter anderem Kochfelder, Spiegel, Türen und Fliesen.
Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger sparen Sie sich Zeit und Mühe. Die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgt für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Der Fensterreiniger ist für alle glatten Flächen wie unter anderem Spiegel, Kochfelder, Türen, Fliesen und Tische geeignet.
Mit einem Kärcher Fenstersauger geht das Fensterreinigen 3-mal schneller als von Hand.
Streifenfreie Sauberkeit durch hochwertige Abziehlippe und innovative Absaugfunktion.
Die Fenstersauger saugen das Wasser schnell und zuverlässig von der Scheibe – ohne tropfendes Schmutzwasser.
Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Akku-Fenstersaugers.
Ein multifunktionaler Allrounder: Der Akku-Fenstersauger von Kärcher reinigt neben Fenstern nahezu alle glatten Oberflächen wie unter anderem Autoscheiben, Spiegel, Duschkabinen, Kochfelder, Glastische und Arbeitsflächen.
Fenster reinigen
Die Reinigung von Fenstern war noch nie einfacher. Nutzen Sie unseren Akku-Fenstersauger für streifenfreie Ergebnisse in Sekunden. Zu den Tipps.
Duschkabine reinigen
Duschkabinen und geflieste Wände in Dusche und Bad schnell und mühelos absaugen.
Flüssigkeiten aufsaugen
Mit den Kärcher Fenstersaugern saugen Sie kleine Mengen verschütteter Flüssigkeiten von Oberflächen auf.
Kondenswasser aufsaugen
Saugen Sie mit den Akku-Fenstersaugern von Kärcher schnell überflüssige Feuchtigkeit von Scheiben auf.
Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst vorgereinigt und befeuchtet werden. Erst danach kommt der Fenstersauger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es 2 Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.
mit Mikrofaser-Wischbezug. Erleichtert das Einwischen sämtlicher glatter Flächen.
mit Mikrofaser-Wischbezug und verstellbarem Einwischer für variables Befeuchten – ideal auch für Sprossenfenster.
Zuerst die Glasscheibe mit Reinigungsmittel einsprühen.
Dann das Fenster einwischen.
Abschließend das Schmutzwasser absaugen. Fertig.
WV 6 – der Spitzenleister. Der Fenstersauger mit langer Akkulaufzeit und Abziehlippe mit Liquid-Silicone-Technologie.
WV 2 – der Allrounder. Der Fenstersauger mit besonders geringem Gewicht und komfortabler Anwendung.
Fenster putzen gehört zu den unbeliebtesten Hausarbeiten. Es ist zeitaufwändig und anstrengend – leider ist das Ergebnis ist häufig nicht einmal zufriedenstellend, da sich nach dem Putzen oft noch Schlieren auf den Fensterscheiben abzeichnen. Unser Kärcher Akku-Fenstersauger namens Window Vac (WV) war der weltweit erste Fenstersauger. Mit unseren Tipps werden die Fenster schnell und streifenfrei sauber.