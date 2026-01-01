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    Hauswasserwerk BP 3.200 Home | Kärcher

    Kärcher Hauswasserwerk mit schwarzem Druckbehälter und gelbem Motor, verbunden mit einem Manometer.

    Hauswasserwerk

    BP 3.200 Home

    Bestellnummer: 1.645-750.0

    • Max. Fördermenge < 3200 l/h, Förderhöhe 36 m, Druck bis max. 3,6 bar
    • Integrierter Druckausgleichsbehälter: 19 l, Thermosicherung, Wasserablassventil
    • Anschlussadapter PerfectConnect für Pumpen G1