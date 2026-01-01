Hauswasserwerk BP 3.200 Home | Kärcher

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Hauswasserwerk
Bestellnummer: 1.645-750.0
Nennleistungsaufnahme (W)
600
Fördermenge max. (l/h)
3200
Förderhöhe (m)
36
Druck (bar)
max. 3.6
Arbeitsdruck (bar)
1.5 - 2.8
Ansaughöhe max. (m)
8
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlussgewinde
G1
Anschlusskabel (m)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
10.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
12.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
439 x 269 x 517
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete