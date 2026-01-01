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    Gartenpumpe BP 4.500 Garden Set Plus | Kärcher

    Kärcher Gartenpumpe mit gelbem Schlauch, schwarzem Saugschlauch und verschiedenen Anschlussstücken auf weißem Hintergrund.

    Gartenpumpe

    BP 4.500 Garden Set Plus

    Bestellnummer: 1.645-701.0

    • Max. Fördermenge < 4500 l/h, Förderhöhe 36 m, Druck bis max. 3,6 bar
    • Komfortabler Fußschalter, ergonomischer Tragegriff, optimierter Anschlussstutzen