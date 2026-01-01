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    Hauswasserwerk BP 4.900 Home | Kärcher

    Kärcher Hauswasserwerk, schwarz mit gelbem Motor, Druckanzeige und Anschlüssen, auf einem schwarzen Tank montiert.

    Hauswasserwerk

    BP 4.900 Home

    Bestellnummer: 1.645-760.0

    • Max. Fördermenge < 4900 l/h, Förderhöhe 50 m, Druck bis max. 5 bar
    • Integrierter Druckausgleichsbehälter: 24 l, Thermosicherung, Wasserablassventil
    • Anschlussadapter PerfectConnect für Pumpen G1