Haus- & Gartenpumpe BP 5 Home & Garden | Kärcher

Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 5 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank automatischer Start-/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 5 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 4-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 5 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 %. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

Komfort in Haus und Garten Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung. Sicher und langlebig Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet. Mehrstufiges Pumpenlaufwerk Sehr energieeffizient und hörbar leiser. Start-/Stopp-Automatik Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch. Optimales Ansaugen Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne. Fehleranzeige Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt. Zwei Wasserausgänge Mehrfach-Nutzung: z. B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze. Flexibeler T-Anschlussstutzen Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche. Komfortabler Fußschalter Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. Ergonomischer Griff Komfortable Handhabung und leichter Transport.