Tiefbrunnenpumpe BP 6 Deep Well | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Tiefbrunnenpumpe
Bestellnummer: 1.645-422.0
Nennleistungsaufnahme (W)
1000
Fördermenge max. (l/h)
5000
Förderhöhe (m)
55
Druck (bar)
max. 5.5
Eintauchtiefe (m)
27
Mindestdurchmesser des Brunnenrohrs (mm)
150
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlussgewinde
G1
Anschlusskabel (m)
30
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
8.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
14.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
105 x 105 x 810
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete