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    CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 | Kärcher

    Kärcher CarpetPro RM 760 Reinigungstabletten, Verpackung mit Produktinformationen und Anwendungssymbolen.

    CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760

    Bestellnummer: 6.295-850.0

    Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).