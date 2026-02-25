Dampfreiniger für den Boden- und Armaturenreinigung | Kärcher

Die Dampfreiniger von Kärcher sorgen im ganzen Haushalt für ein sauberes Vergnügen und Ihre ganze Familie kann sicher sein, dass alles porentief rein wird – ganz ohne Chemie. Dank der Top-Reinigungsperformance beseitigt der Dampf bis zu 99,999 %* der Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien und sorgt für ein hygienisches und gesundes Wohnumfeld. Ganz gleich, ob in der Küche, im Bad, auf Böden oder auch beim Bügeln macht Kärcher richtig Dampf und liefert Spitzenergebnisse. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!