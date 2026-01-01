Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 | Kärcher

Der DS 6 ist ein Staubsauger mit Wasserfilter und steht nicht nur für gründlich gesaugte Böden, sondern sorgt nebenbei auch noch für eine frischere und zu 99,95% von Staub gereinigte Abluft. Dies führt zu einem spürbar angenehmeren Raumklima. Anders als bei einem herkömmlichen Staubsauger mit Filterbeutel setzt der DS 6 Staubsauger mit Wasserfilter auf die natürliche Kraft des Wassers, welches im Filter mit hoher Geschwindigkeit verwirbelt wird. Der eingesaugte Schmutz muss durch diesen Wasserwirbel hindurch und wird dadurch hocheffizient aus der Luft herausgefiltert und im Wasser gebunden. Das Ergebnis ist frische, außergewöhnlich saubere Abluft.

Mehrstufiges Filtersystem bestehend aus innovativem Wasserfilter, auswaschbarem Zwischenfilter und HEPA 13-Filter (EN1822:1998) Filtert 99,95 % des Staubes aus der Luft. Sorgt so für frische und saubere Luft und ein angenehmes Raumklima. Besonders für Allergiker geeignet. Entnehmbarer Wasserfilter Einfach zu befüllen und zu reinigen. Praktische Parkposition Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse. Platzsparende Geräteverstauung. Energieeffizienter Motor Saugt genauso stark wie ein 1400-Watt-Gerät. Geringerer Energieverbrauch. Automatische Kabelaufwicklung Schnelles und komfortables Verstauen des Anschlusskabels per Knopfdruck. Zubehöraufbewahrung am Gerät Im Zubehörfach können alle Zubehöre ordentlich und stets griffbereit verstaut werden.