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    Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: Bodendüse, Reinigungsmittel, Bürste, Filter und Düse auf weißem Hintergrund.

    Staubsauger mit Wasserfilter

    DS 6

    Bestellnummer: 1.195-250.0

    • Zubehöraufbewahrung am Gerät
    • Für Allergiker geeignet