10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Saugwischer FCV 3 | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit Zubehör: Reinigungsmittel, Bürste und Ladestation auf weißem Hintergrund.

    Saugwischer

    FCV 3

    Bestellnummer: 1.056-122.0

    • 3-in-1 Xtra!Clean, akkubetrieben, max. 30 min Laufzeit
    • 3 Modi inkl. Advanced!Power-Modus
    • Reinigungsstation
    ¹⁾
    Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ²⁾
    Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.
    ³⁾
    Der Advanced!Power Modus beseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 60 % höherer Saugleistung und 20 % höherer Wassermenge im Vergleich zum Standardmodus.