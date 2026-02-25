Hochdruckreiniger | Kärcher

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Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, das Sie hatten, als Ihr Auto neu und Ihre Einfahrt gerade frisch gepflastert war? Als Ihre Gartenmöbel zum ersten Mal das Licht der Sonne erblickten und Ihre Gartenmauern noch frei von Moos waren? So WOW war das! Aber hey, Staub, Schmutz und Wildwuchs können Ihnen und Ihrem Kärcher Hochdruckreiniger nichts anhaben. Das WOW ist immer noch da. Holen Sie es sich zurück! Sie und Ihr Kärcher – mit extrem viel Power und Spaß gegen den Schmutz da draußen. Machen Sie aus dem schmutzigen Job ein reines Vergnügen. Bringen Sie das WOW zurück. Ob sanfte Pflege oder kraftvolle Reinigung – Kärcher Hochdruckreiniger bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung.
Reinigungs- und Pflegeprofis sind unsere Hochdruckreiniger sowieso. Aber vielleicht dürfen sie ja noch mehr sein. Zum Beispiel besonders kompakt? Oder leicht, komfortabel, mobil und kabellos? Jede Produktreihe hat ihre eigenen Stärken. Perfekt angepasst für individuelle Ansprüche.
Auf Stärke ausgelegt. Für Komfort designt. Mit dem Easy!Motion™ Gerätekonzept und einer Vielzahl intelligenter Komfortfeatures – darunter das 4-in-1 Multi Jet-Strahlrohr, die COMFORT!Hold-Pistole, das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und der PremiumFlex-Hochdruckschlauch – wird die Anwendung spürbar einfacher, flexibler und komfortabler als je zuvor.
Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display, das Vario Power-Strahlrohr oder der PremiumFlex-Hochdruckschlauch machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.
Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.
Wer’s mobil und kompakt mag, findet hier den optimalen Helfer. Braucht wenig Platz, lässt sich gut verstauen und ist immer schnell zur Hand. Mit cleverer, integrierter Schlauchaufbewahrung.
Überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.
Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Die Gründe, die für einen Kärcher Hochdruckreiniger sprechen, sind vielfältig – begleiten Sie uns ins Home of WOW.
Überlegene Leistung für bis zu 50% Zeit-, Wasser- und Energieersparnis
Zuverlässige Markenqualität, zu 100% auf Funktion und Leistung getestet
Pionier und Marktführer der Reinigungsbranche
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Reduktion von Schadstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Für jeden Bedarf das richtige Gerät, für jede Anwendung das richtige Zubehör
Im Laborvergleich zeigten ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Reihen K2, K3, K4, K5 und K7 im Vergleich mit Wettbewerbsprodukten der gleichen Leistungsklasse den breitesten und somit effizientesten Reinigungsstrahl. Verglichen wurden unsere Geräte mit Wettbewerbsprodukten mit gleichen oder höheren angegebenen Maximaldruckangaben.
Für jeden die richtige Produktklasse. Ein schneller Überblick.
Classic
Standard
Power Control
Comfort
Komfortabel
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Ergonomische Nutzung
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Sofort einsatzbereit
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Zubehöraufbewahrung
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Leicht zu transportieren
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Verfügbar als
K 2 - K 5
K 2 - K 7
K 2 - K 5
K 4 - K 7
Logisch: je mehr Wasser und je mehr Druck, umso höher die Flächenreinigungsleistung. Aber nicht jeder braucht die maximale Power. Deshalb haben wir unterschiedliche Leistungsklassen festgelegt. Das Ergebnis: für jeden Zweck der richtige Hochdruckreiniger.
K 2
K 3
K 4
K 5
K 6
K 7
Druck (bar)
110
120
130
145
160
180
Flächenleistung (m²/h)
20
25
30
40
50
60
Fördermenge (l/h)
360
380
420
500
510
600
Länge HD-Schlauch (m)
3-5
5-7
6-8
8-10
8-10
10
Empfohlene Anwendungsgebiete
Garten-/Terrassen-/BalkonmöbelGartengeräte und -werkzeugeMülleimerTerrasse und Balkon
Garten-/Terrassen-/BalkonmöbelGartengeräte und -werkzeugeMülleimerTerrasse und BalkonMotorräder und -rollerZäune
Garten-/Terrassen-/BalkonmöbelGartengeräte und -werkzeugeMülleimerTerrasse und BalkonMotorräder und -rollerZäuneAutos
Garten-/Terrassen-/BalkonmöbelGartengeräte und -werkzeugeMülleimerTerrasse und BalkonMotorräder und -rollerZäuneAutosAußentreppen und -wege
Garten-/Terrassen-/BalkonmöbelGartengeräte und -werkzeugeMülleimerTerrasse und BalkonMotorräder und -rollerZäuneAutosAußentreppen und -wegeWohnmobile
Garten-/Terrassen-/BalkonmöbelGartengeräte und -werkzeugeMülleimerTerrasse und BalkonMotorräder und -rollerZäuneAutosAußentreppen und -wegeWohnmobilePoolBooteFassaden
In der Classic-Reihe verfügbar
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In der Standard-Reihe verfügbar
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In der Power Control-Reihe verfügbar
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In der Comfort-Reihe verfügbar
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Hochdruckreiniger sind vielseitige Helfer rund ums Haus und kinderleicht in der Handhabung: Gerät an Wasserleitung und Steckdose anschließen, Wasserhahn aufdrehen, Hochdruckreiniger einschalten und der Reinigungsspaß beginnt. Mit dem entsprechenden Sonderzubehör werden die Geräte zu wahren Multitalenten: ob Nassstrahlen, Rohrreinigung, Terrassenreinigung oder Dachrinnen säubern – die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Typische Anwendungen rund um Haus und Garten sind beispielsweise:
Konzipiert für Stärke und gestaltet für Komfort – die neue Comfort-Reihe setzt den Maßstab für leistungsstarke, mühelose Reinigung. Jedes Detail wurde für exzellente Performance und ein Premium-Reinigungserlebnis optimiert. Mit dem Fokus auf innovative Funktionen und verbesserte Handhabung bieten diese Hochdruckreiniger maximalen Komfort und sind damit die perfekte Wahl für alle, die ihr Gerät regelmäßig nutzen und hohe Leistung erwarten.
Die neue Comfort-Reihe setzt neue Maßstäbe mit innovativen Produktmerkmalen wie der App-Verbindung, der Steuerung über die Pistole, dem 4-in-1-Multi-Jet-Strahlrohr, dem neuen 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und dem Easy!Motion™-Produktkonzept. In diesen Geräten steckt unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Hochdruckreinigern.
Die Comfort-Reihe umfasst Geräte der Klassen K4, K 5, K 6 und K 7.
Das clevere Easy!Motion™-Gerätekonzept sorgt für ein geordnetes Kabel- und Schlauchmanagement und erhöht so den Arbeitskomfort. Ergänzt wird es durch das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept, das durch die Wahl zwischen Multi-Jet- und Schaumdüse höchste Flexibilität bei der optimalen Dosierung des Reinigungsmittels bietet.
Maximale Ausstattung für maximalen Komfort! Ob die Pistole mit COMFORT!Hold™, Ebenenverstellung und LCD-Display für eine verbesserte Handhabung und Ergonomie oder das 4-in-1-Multi-Jet, der PremiumFlex-Schlauch und die Schlauchtrommel für maximale Flexibilität – jede Reinigungsaufgabe gelingt im Handumdrehen.
Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Dosierung von Druck und Reinigungsmittel.
Inklusive eco!Mode* für weniger Wasser- und Stromverbrauch.
* In der eco!Mode-Einstellung bzw. -Stufe ist der Energieverbrauch um 35 % und der Wasserverbrauch um 25 % (K5) bzw. 30 % (K7) im Vergleich zur höchsten Einstellung (3. Stufe) reduziert.
Das 4-in-1-Multi-Jet vereint vier verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr: Dreckfräser, Hochdruck-Flachstrahl, breiter Flachstrahl mit reduziertem Druck* sowie ein Reinigungsmittelstrahl. Die Einstellung des gewünschten Strahlbilds erfolgt komfortabel und schnell durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfes, so ist kein Lanzenwechsel erforderlich.
* Der erreichte Druck entspricht ca. 50 % des maximalen Drucks des verwendeten Geräts. Der genaue Wert kann je nach Gerät variieren.
COMFORT!Hold™ sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte, besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen oder der Reinigung großer Flächen. Die zusätzliche Quick Connect-Verbindung erleichtert die Befestigung des Hochdruckschlauches.
Die Connect-Geräte sind zudem mit einer 180°-Ebenenverstellung an der Pistole ausgestattet, die eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung ermöglicht.
Die Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Über die App können Einstellungen wie zum Beispiel die Anpassung von Druck und Reinigungsmittelstufe vorgenommen werden und direkt aus dem Reinigungstipp auf die Pistole übertragen werden.
Beim Reinigen kommt es auf die richtige Technik an. Bei den Geräten der Power Control-Reihe gibts davon gleich eine ganze Menge. Mit satter Power, smarten Tipps und starkem Zubehör. Wie zum Beispiel der Power Control-Pistole, bei der Sie den eingestellten Druck direkt auf dem Display ablesen und mit einem Dreh am Strahlrohr vom Hochdruck- in den Reinigungsmittelmodus wechseln können. Oder der Home & Garden App, die anzeigt, mit welcher Technik der Hochdruckreiniger noch schonender und effektiver eingesetzt werden kann.
Die Power Control-Hochdruckreiniger punkten mit einem runden Paket an Funktionalitäten. Ein ausziehbarer Teleskopgriff macht den Transport und das Verstauen der Geräte einfach und komfortabel. Je nach Modell verfügen die Hochdruckreiniger über unterschiedliche Lösungen zur Reinigungsmittelzugabe, etwa einen Tank oder unser Plug ’n’ Clean-System. Ab dem K 3 kann auf der Pistole der eingestellte Druck abgelesen werden. So wird schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel. Ab dem K 4 sind die Geräte mit einem extra flexiblen PremiumFlex-Hochdruckschlauch ausgestattet.
Die Power Control-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 2, K 3 und K 4.
Die Hochdruckreiniger unserer Standard-Reihe sind so funktional und aufs Wesentliche konzentriert, wie es ihr cleanes Design vermuten lässt. Dabei umfasst die Reihe Geräte für jeden Bedarf: ob leicht und kompakt für den Hochdruckreiniger-Einsteiger oder kräftig, mit wassergekühltem Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Jedem sein WOW.
Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.
Die Standard-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 2, K 3, K 4, K 5 und K 7.
Unsere Classic-Hochdruckreiniger sind der beste Beweis dafür, dass man nicht groß zu sein braucht, um Großes zu leisten. Sie tun einfach das, was sie tun sollen: unglaublich gut reinigen. Dazu sind sie so clever und kompakt konstruiert, dass sie problemlos an jeden Einsatzort mitgenommen und dabei super platzsparend verstaut werden können – ob im Kofferraum oder nach getaner Arbeit im Kellerregal. Kinderleicht zu bedienen sind sie obendrein. Kurz gesagt: die perfekten Hochdruckreiniger für alle, die einfach hochdruckreinigen wollen.
Im Handumdrehen für eine saubere Terrasse oder ein blitzblankes Auto sorgen und das mit der für Kärcher typischen Kraft und Präzision. Gut zu transportieren, gut zu verstauen und hervorragend im Reinigungseinsatz. Das sind unsere Classic-Hochdruckreiniger.
Die Classic-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 2, K 3, K 4 und K 5.
Darfs noch etwas mobiler sein? Mit den praktischen Nieder- und Mitteldruckreinigern von Kärcher beseitigst du den Dreck gleich vor Ort, anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen. Mit Akku und Wassertank oder Ansaugschlauch komplett unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
Ob beim Wandern, auf dem Fahrrad oder mit dem Hund: Draußen unterwegs zu sein, macht einfach Spaß. Und manchmal auch ordentlich Dreck. Mit dem Mobile Outdoor Cleaner kann Sie auch unterwegs kein Schmutz mehr überraschen – und die Natur bleibt dort, wo sie hingehört.
Unsere handgehaltenen Mitteldruckreiniger brauchen nur einen Wasseranschluss und einen Akku, um überall dort ihre Reinigungskraft zu entfalten, wo Sie sie brauchen.
Mit innovativer wassergekühlter Motortechnik setzt Kärcher Standards bei Hochdruckreinigern für Privatanwender*. Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, umfließt es das Motorengehäuse und sorgt so für eine konstante Kühlung. Der Vorteil: Der Motor besticht durch besondere Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und eine angenehmere Lautstärke**.
* Gilt für ausgewählte Geräte der Klassen K 4 – K 7 mit wassergekühltem Asynchronmotor.
** Im Vergleich zu Kärcher Universalmotoren der gleichen Leistungsklasse. Basierend auf internen Tests.
Weil die Pumpe das Herzstück eines Hochdruckreinigers ist, überlassen wir nichts dem Zufall: Die verschiedenen, an die jeweiligen Leistungsklassen unserer Geräte angepassten Pumpen entwickeln und fertigen wir allesamt selbst. Dabei setzen wir auf sorgfältig ausgewählte Hochleistungswerkstoffe, wie beispielsweise Aluminium* und hochglanzpolierten Edelstahl. Der Vorteil: Die Pumpen bestechen durch besondere Effizienz und Langlebigkeit**.
* Gilt ausgewählte Geräte der Klassen K 5 – K 7 mit Aluminiumpumpe.
** Kärcher Aluminiumpumpen im Vergleich zu Kärcher N-Cor Pumpen der gleichen Leistungsklasse. Basierend auf internen Tests.
Perfekte Sauberkeit ist garantiert. Unser Markenzeichen: Ein präzises Düsendesign, das Druck und Wassermenge millimetergenau abstimmt – für die höchste Reinigungskraft und ein makelloses Ergebnis. Die Highlights unserer Düsentechnologien: Der Dreckfräser für das mühelose Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen sowie der eco!Booster, der eine 50 % höhere Reinigungsleistung* bietet.
*Im Vergleich zur Reinigungsleistung der Kärcher Standard-Flachstrahldüse.
Wir bei Kärcher glauben, dass Spitzentechnologie nicht nur für außergewöhnliche Leistung sorgen sollte, sondern auch für ein unvergleichlich komfortables Reinigungserlebnis. Deshalb sind unsere Hochdruckreiniger mit einer ganzen Reihe innovativer Merkmale ausgestattet, die Ihre Arbeit leichter, schneller und angenehmer machen. Ein Beispiel hierfür ist die Pistole mit COMFORT!Hold™ für eine verbesserte Handhabung und Ergonomie, selbst bei ausgedehnten Reinigungsaufgaben*.
*Merkmale und Zubehörausstattung variieren je nach Gerätetyp.
Entfalten Sie das ganze Potenzial Ihres Hochdruckreinigers mit dem passenden Zubehör. Ganz egal, welche Reinigungsherausforderung sich stellt, damit behalten Sie immer die Oberhand: Keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig für Sie, Ihren Hochdruckreiniger und die richtigen Zubehöre. Entdecken Sie die ganze Vielfalt und die unterschiedlichen Anwendungen.
Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als als die Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Familienunternehmen Kärcher fest verankert, denn Reinigen bedeutet Werterhalt. Dies hat zur Folge, dass für uns nicht nur ein herausragendes Reinigungsergebnis zählt, sondern unter anderem auch die Langlebigkeit unserer Produkte, die Möglichkeit zur Reparatur sowie eine nachhaltige Produktion und Verpackung. Dabei arbeitet Kärcher kontinuierlich daran, noch nachhaltiger zu werden.
Die Kärcher Hochdruckreiniger sparen bei der Anwendung, im Vergleich zu einem Gartenschlauch, nicht nur Wasser, sondern sind auch robust, langlebig und dank des cleveren Designs und der Verwendung von Recyclingmaterialien besonders ressourcenschonend. Mit Kärcher setzen Sie auf qualitativ hochwertige Hochdruckreiniger, die sich reparieren lassen und auf die Sie sich jahrelang verlassen können.
Ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4, K 5 und K 7 sind mit wassergekühlten Asynchronmotoren ausgestattet, die für starke Leistung und eine besonders lange Lebensdauer sorgen. Das Geheimnis? Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, kühlt es den Motor und garantiert so höchste Effizienz. Und da wir grundsätzlich von der Qualität unserer Hochdruckreiniger überzeugt sind, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf 5 Jahre zu verlängern – einfach durch Registrierung Ihrer Geräte und Zubehörteile.*
* In teilnehmenden Vertriebsländern.
Dass Lieblingsstücke mit einem Kärcher Hochdruckreiniger deutlich müheloser und schneller wieder richtig WOW werden als mit einem Gartenschlauch, ist klar. Was viele nicht wissen: Damit spart man auch bis zu 80 Prozent* wertvolles Trinkwasser. Noch ressourcenschonender wird die Reinigung mit dem optional erhältlichem Ansaugschlauch, mit dem das Wasser sogar aus der Regentonne oder anderen alternativen Wasserquellen entnommen werden kann.
* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 Prozent weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 Prozent eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.
Die neuen Power Control Flex- und Smart Control Flex-Hochdruckreiniger reinigen nicht nur kraftvoll und mit gewohnter Kärcher Qualität, sondern bestehen dazu auch aus 20 Prozent recycelten Kunststoffmaterialien*. Doch nicht nur die Geräte, sondern auch ausgewählte Komponenten unserer Hochdruckreiniger-Strahlrohre** bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das verwendete Rezyklat wird dafür aus Geweben rückgeführter Airbags und Restmaterialien aus deren Fertigung gewonnen.
* Nur das Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
** Rohre (ohne Düse und Anschlussstück etc.) aus der Produktion in Deutschland, Verfügbarkeit unterliegt marktüblichen Versorgungsschwankungen.
Ausgewählte Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen. Ausführliche Tipps und Informationen rund um die Reinigung und Pflege des Außenbereichs finden Sie in unserem Know-how-Bereich.
Da Moos nicht nur dickschichtig auf der Oberfläche, sondern auch in den Poren der Steinplatten und Pflastersteine sitzt, wird der Dreckfräser verwendet. Er erzeugt einen Rotationsstrahl: Die Reinigungskraft eines konzentrierten Punktstrahls wird mit der Flächenleistung eines Flachstrahls kombiniert.
Windschutzscheibe, Lack, Felgen... Das Auto bietet einige Flächen, für deren Reinigung sich ein Hochdruckreiniger bestens eignet. Dabei trägt die regelmäßige Reinigung nicht nur zu einem sauberen Erscheinungsbild, sondern auch zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.
Holzterrassen strahlen eine warme Gemütlichkeit im Außenbereich rund um das Haus aus. Grünbelag und Verwitterung tun das nicht. Mit Flächenreinigern und dem richtigen Reinigungsmittel sorgen Hochdruckreiniger für lang anhaltend saubere Holzflächen.
Schluss mit Schrubben! Steinplatten auf der Terrasse lassen sich mit dem Kärcher Hochdruckreiniger im Handumdrehen äußerst effizient von Schmutz und Witterung befreien. Hier eignen sich besonders die Flächenreiniger T-Racer und Powerschrubber.
Unansehnlichen Flecken auf Gartenmöbeln – zum Beispiel durch Luftverschmutzung oder vom letzten Winter – rücken Sie mit den passenden Hochdruckreiniger-Zubehören einfach zu Leibe. Bei starker Verschmutzung empfiehlt sich eine Reinigung mit der Kärcher Waschbürste in Verbindung mit Kärcher Reinigungsmittel.
Mit dem richtigen Reinigungsmittel und Zubehör, wie dem Teleskopstrahlrohr, wird die Reinigung von Glasflächen zum Kinderspiel. Von Blütenstaub bis Witterungsverschmutzung: So haben Sie im Nu wieder einen klaren Durchblick.
In heißen Monaten ist Wasserknappheit ein wichtiges Thema: Wie viel Wasser darf ich rund um Haus und Garten verbrauchen und wofür? Die wichtigsten Fakten zum Wasserverbrauch von Hochdruckreinigern und den cleversten Techniken für ressourcensparende Reinigungsarbeiten im Außenbereich sind hier auf einen Blick zusammengefasst.
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und die Garantie für Ihren Home & Garden Hochdruckreiniger kostenlos auf 5 Jahre verlängern.