Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery Set | Kärcher

Keinen Stromanschluss zur Verfügung? Kein Problem! Mit den neuen Akkugeräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform ist das Reinigen jetzt flexibel möglich. Egal ob Gartenmöbel, Mülltonnen, kleinere Autos oder Boote – der Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery ist für alle kleineren Reinigungsaufgaben rund ums Haus bestens geeignet. Dank Standard-, Boost- und Reinigungsmittel-Modus lassen sich die verschiedenen Reinigungsobjekte mit genau dem richtigen Druck bearbeiten. Die einzelnen Druckstufen können bequem durch einen Wechsel des Strahlrohrs eingestellt werden. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität. Die Akkukapazität wird beim Arbeiten und Laden in Minuten sowie bei der Aufbewahrung in Prozent angegeben. Der langlebige und leistungsstarke Lithium-Ionen-Wechselakku sowie das Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten und kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.

36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe. Wasseransaugung Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung. Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Integrierte Zubehöraufbewahrung Der Schlauch, die Strahlrohre und die Pistole lassen sich platzsparend und ordentlich verstauen. Quick Connect-System Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole.