10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckreiniger K 2 Premium FJ | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Pistole, Düsen, Schlauch, Reinigungsmittel und Schaumdüse auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 2 Premium FJ

    Bestellnummer: 1.673-537.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 4-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Dreckfräser, 1-fach-Strahlrohr, Schaumdüse, 0,5 l Autoshampoo