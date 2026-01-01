Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition Home | Kärcher

Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition Home mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. So einfach geht sauber. Auch bei größeren Flächen: Die blitzen nach einer Behandlung mit dem Flächenreiniger T-Racer, der für spritzfreie Sauberkeit sorgt, in Verbindung mit dem Reinigungsmittel Patio & Deck (0,5 l) – ebenfalls inklusive. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition Home bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition Home leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.

Integrierte Kabeltasche Das Stromkabel lässt sich platzsparend und ordentlich verstauen. Komfortable Zubehöraufbewahrung Der Hochdruckschlauch, das Strahlrohr und die Pistole lassen sich bequem am Gerät verstauen. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Quick Connect-System Für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklinken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole. Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht Das Gerät lässt sich einfach tragen und transportieren.