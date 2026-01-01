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    Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition Home | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Flächenreiniger, Reinigungsmittel, Schlauch und Sprühlanze auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

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    Hochdruckreiniger

    K 2 Universal Edition Home

    Bestellnummer: 1.673-006.0

    • Leicht und kompakt, Flächenleistung von 20 m²/h
    • 3-m-HD-Schlauch
    • 1-fach-Strahlrohr, Home Kit