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    Hochdruckreiniger K 3 FJ Home | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Pistole, Düsen, Reinigungsmittel und Flächenreiniger, alles in Gelb und Schwarz.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3 FJ Home

    Bestellnummer: 1.676-359.0

    • Funktional und verlässlich, Flächenleistung von 25 m²/h
    • 6-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
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