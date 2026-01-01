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    Hochdruckreiniger K 4 Compact Car | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Bürste, Sprühpistole, Düsenaufsätze und Reinigungsmittel.

    Hochdruckreiniger

    K 4 Compact Car

    Bestellnummer: 1.637-514.0