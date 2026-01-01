Hochdruckreiniger K 4 FJ Home | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.679-562.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Druck (bar)
20 - max. 130
Fördermenge (l/h)
max. 420
Flächenleistung (m²/h)
30
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Nennleistungsaufnahme (W)
1800
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
302 x 346 x 872
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen