Hochdruckreiniger K 5 Classic Car & Home | Kärcher

Der Hochdruckreiniger K 5 Classic Car & Home ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund um Ihr Eigenheim. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken Universalmotor für rundum saubere Ergebnisse. Das Car Kit garantiert eine effiziente Fahrzeugreinigung. Die 0,3-Liter-Schaumdüse sorgt für gut haftenden Schaum und beste Schmutzlösekraft, und die rotierende Waschbürste löst Grauschleier effektiv. Das Home Kit mit dem 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 5 sorgt zudem für eine spritzfreie und hoch effektive Reinigung ebener Flächen. Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 Meter langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power-Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen, und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen.

Schlauchaufbewahrung über Frontcover Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden. Teleskopgriff Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.