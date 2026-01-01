Hochdruckreiniger K 5 Classic | Kärcher

Der K 5 Classic verbindet höchsten Komfort mit voller Leistungsfähigkeit. Dank seines innovativen Schlauchaufbewahrungskonzepts lässt sich der Hochdruckschlauch nach der Anwendung einfach und transportsicher um das Frontcover wickeln. Dank seiner kompakten Abmessungen kann das gesamte Gerät leicht transportiert und überall verstaut werden – ob im Regal oder im Kofferraum. Ein höhenverstellbarer Teleskopgriff sorgt für noch mehr Komfort beim Arbeiten. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Quick Connect-Pistole, ein 8-Meter-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser und ein Wasserfilter. Der K 5 Classic-Hochdruckreiniger mit Universalmotor und einer Flächenleistung von 40 m²/h eignet sich ideal für den regelmäßigen Einsatz bei mittelstarkem Schmutz.

Schlauchaufbewahrung über Frontcover Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden. Teleskopgriff Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben. Reinigungsmitteleinsatz Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.