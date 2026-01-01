Hochdruckreiniger K 6 Special | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Bestellnummer: 1.168-508.0
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Druck (bar / MPa)
20 - max. 160 / 2 - max. 16
Fördermenge (l/h)
max. 600
Flächenleistung (m²/h)
60
Zulauftemperatur (°C)
max. 60
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Anschlusskabel (m)
5
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
18.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
404 x 461 x 968
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete