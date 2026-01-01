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    Hochdruckreiniger K 7 Compact | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Gehäuse, Pistole und zwei Düsenaufsätzen auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Compact

    Bestellnummer: 1.447-050.0